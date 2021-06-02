Сотрудники волонтерской миссии в Судане раздают детям крупный груз гумпомощи из РФ

Федеральное агентство новостей / М. Скуратов

Дети из Судана получили 28 тонн сладких подарков, привезенных из России. Гуманитарную помощь в африканское государство направил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Гуманитарную помощь доставили в детские сады, больницы, приюты, школы и благотворительные организации в Судане. Волонтеры преподнесли подарки несовершеннолетним из бедных семей и сиротам. Российские добровольцы посетят большое количество городов и штатов Судана, передает Федеральное агентство новостей.

Федеральное агентство новостей / М. Скуратов

Предприниматель Евгений Пригожин уже не первый раз направляет в восточноафриканскую страну гуманитарную помощь. В первую волну COVID-19 Судан получил партию аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и лекарства. До этого местное население получило из России продуктовые наборы, сахар и муку.