Кадр из фильма «Турист» /

Фильм "Турист" недавно вышел на экраны. В картине показана подлинная и эффективная работа российских специалистов в Центральноафриканской Республике.

Сотрудники издания "Открытые медиа" направили запрос по поводу этого фильма. Они отметили, что лента получила прокатное удостоверение Минкультуры. Такие данные были опубликованы на сайте ведомства. Права на использование "Туриста" получила организация "Аурум". Компания с аналогичным названием, отмечают "Открытые медиа", принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожин.

В ответе пресс-службы компании "Конкорд" подчеркнуто, что фильм действительно успешный. Эта картина позволяет получить достоверную информацию о работе российских специалистов в ЦАР. В "Туристе" показаны герои. Ведь российские инструкторы являются настоящими защитниками добра.

"Действительно, "Турист" — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами", — пишет пресс-служба.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Депутат Госдумы Сергей Вострецов ранее обратил внимание на высокий интерес к этой ленте. Он считает, что успех "Туриста" непосредственно связан с его сюжетом. В фильме демонстрируется реальная борьба РФ за справедливость. Создатели избежали наличия в картине традиционных клише, сообщал ФАН.