Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Камчатский краб, привезенный на Петербургский международный экономический форум, обладает уникальными способностями — он предсказывает время, за которое в регион придут инвестиции.

Несмотря на свое название, такая разновидность крабов чаще встречается в акватории Баренцева моря. Специалисты считают, что на территорию Кольского полуострова этих ракообразных завезли искусственно. Однако многие верят, что "неправильное местожительство" связано с их попытками избежать попадания на тарелку к гурманам.

От супа краба-мудреца спасает умение предсказывать инвестиции. Директор АНО "Мурманконгресс" Артем Марышев рассказал, если конечности краба укажут вправо — материальные вложения скоро поступят, а наоборот — придется подтянуть пояса, передает Федеральное агентство новостей.