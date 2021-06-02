Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Washington Examiner: Байден пресмыкается перед Путиным

Политика
50

Washington Examiner: Байден пресмыкается перед Путиным
Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

Американский политический аналитик Том Роган считает, что президент США Джо Байден пожертвовал интересами своей страны и стал "мальчиком на побегушках" у Москвы.

Роган опубликовал в Washington Examiner статью, в которой раскритиковал американского лидера. По мнению автора, Байден преподнес России "подарок" в виде отказа от санкций против "Северного потока — 2".

"Мы видим, как Байден пресмыкается перед (президентом РФ Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — написал Роган.

Он также написал, что Байден якобы умолял российского лидера провести переговоры в Женеве. По словам аналитика, американский президент делает все возможное, чтобы завоевать расположение Путина.

#сша #путин #байден #роган
Фильм "Турист" о российских инструкторах в ЦАР признан успешной кинокартиной
Фильм "Турист" о российских инструкторах в ЦАР признан успешной кинокартиной
Общество
21:11 | 2 июня
Привезенный на ПМЭФ краб-мудрец спасается от гурманов предсказаниями инвестиций
Привезенный на ПМЭФ краб-мудрец спасается от гурманов предсказаниями инвестиций
Политика
21:05 | 2 июня
Washington Examiner: Байден пресмыкается перед Путиным
Washington Examiner: Байден пресмыкается перед Путиным
Политика
20:59 | 2 июня