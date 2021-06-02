Washington Examiner: Байден пресмыкается перед Путиным

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Американский политический аналитик Том Роган считает, что президент США Джо Байден пожертвовал интересами своей страны и стал "мальчиком на побегушках" у Москвы.

Роган опубликовал в Washington Examiner статью, в которой раскритиковал американского лидера. По мнению автора, Байден преподнес России "подарок" в виде отказа от санкций против "Северного потока — 2".

"Мы видим, как Байден пресмыкается перед (президентом РФ Владимиром. — Прим. ред.) Путиным", — написал Роган.

Он также написал, что Байден якобы умолял российского лидера провести переговоры в Женеве. По словам аналитика, американский президент делает все возможное, чтобы завоевать расположение Путина.