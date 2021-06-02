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Владимир Зеленский рассказал, какой ущерб нанесет Украине запуск "СП-2"

Политика
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Владимир Зеленский рассказал, какой ущерб нанесет Украине запуск «СП-2»
president.gov.ua / Офіс Президента України

Реализованный и введенный в эксплуатацию "Северный поток — 2" лишит Киев 3 миллиардов долларов, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Это произойдет в результате отключения Киева от поставок газа, сказал украинский лидер на встрече с делегацией Конгресса США. Кроме того, власти страны готовы предоставить Вашингтону дополнительные сведения об угрозах от запуска газопровода, уточнил Зеленский.

По словам главы Украины, остановить строительство трубопровода сможет только американская сторона.

#сша #украина #зеленский #СП-2
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