Владимир Зеленский рассказал, какой ущерб нанесет Украине запуск «СП-2»

president.gov.ua / Офіс Президента України

Реализованный и введенный в эксплуатацию "Северный поток — 2" лишит Киев 3 миллиардов долларов, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Это произойдет в результате отключения Киева от поставок газа, сказал украинский лидер на встрече с делегацией Конгресса США. Кроме того, власти страны готовы предоставить Вашингтону дополнительные сведения об угрозах от запуска газопровода, уточнил Зеленский.

По словам главы Украины, остановить строительство трубопровода сможет только американская сторона.