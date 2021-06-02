Лишенный прав водитель устроил ДТП в Ростове и погиб

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Житель Ростова врезался в припаркованную на одной из улиц города отечественную машину, получив несовместимые с жизнью травмы.

По предварительным данным, 36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Skoda Octavia, не справился с управлением и врезался в грузовик, сообщает пресс-служба ГИБДД по области. Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи констатировали смерть предполагаемого виновника аварии.

Правоохранители уже начали проверку всех обстоятельств трагедии и выяснили, что погибшего мужчину ранее лишили прав на управление машиной за отказ пройти тест на присутствие алкоголя в крови.