Номерные знаки для электросамокатов могут появиться в России по предложению СПЧ

Пресс-служба Urent /
Элктросамокаты, сигвеи, электровелосипеды и другие подобные средства передвижения предложили оснастить номерными знаками.
Инициативу озвучили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Регулирующие правила передвижения на таких устройствах также предложили внести в ПДД.
Высокая скорость, в частности элексомокатов, увеличивает риски причинения вреда пешеходам и имуществу. Об этом сказано в официальном сообщении консультативного органа.