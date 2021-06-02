Номерные знаки для электросамокатов могут появиться в России по предложению СПЧ

Пресс-служба Urent /

Элктросамокаты, сигвеи, электровелосипеды и другие подобные средства передвижения предложили оснастить номерными знаками.

Инициативу озвучили члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Регулирующие правила передвижения на таких устройствах также предложили внести в ПДД.

Высокая скорость, в частности элексомокатов, увеличивает риски причинения вреда пешеходам и имуществу. Об этом сказано в официальном сообщении консультативного органа.