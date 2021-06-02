Зампред ЗакСа Петербурга призвал строить современные транспортные развязки

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Строительство современных транспортных узлов улучшит жизнь петербуржцев, уверен зампред ЗакСа Анатолий Дроздов.

Правительство Санкт-Петербурга и компания "Мегалайн" планируют заключить контракт на строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Договор может быть подписан на полях Петербургского международного экономического форума. Решение положительно скажется на инфраструктуре города, считает заместитель председателя Заксобрания Петербурга, член постоянной Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Анатолий Дроздов.

"Надо стремиться к современным транспортным развязкам, чтобы комфортно и удобно было для жителей нашего города", — подчеркнул он.

В качестве примера будут взяты методы Москвы. В рамках проекта планируется создать комфортные пересадки для петербуржцев между различными видами транспорта: метро, трамваями, поездами, автобусами и автомобилями, пишет "ПолитЭксперт". В то же время при строительстве ТПУ следует соблюдать грамотный и рациональный подход, заметил Дроздов.