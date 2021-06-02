Швейцария начала аккредитацию журналистов на саммит Путина и Байдена

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Швейцария начала аккредитовывать представителей СМИ на переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Процедура будет проводиться до 11 июня.

Журналистам необходимо заполнить аккредитационный формуляр. О размещении пресс-центра пока ничего не известно, уточнили в представительстве швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН.

Ранее стало известно об отказе Швейцарии аккредитовывать журналистов, которые привиты вакциной "Спутник V". Российские вакцины еще не сертифицированы в Европейском агентстве лекарственных средств.

В таком случае представители прессы могут показать справку о тесте ПЦР или перенесенном COVID-19, уточнили в Швейцарии.