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Семьи жертв крушения самолета под Тюменью требуют увеличить сумму компенсаций

Происшествия
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Семьи жертв крушения самолета под Тюменью требуют увеличить сумму компенсаций
wikipedia.org / PierreSelim / CC BY 3.0

Суд французского города Тулуза начал рассмотрение исков родственников погибших в авиакатастрофе под Тюменью людей.

По предварительным данным, близких жертв авиакатастрофы под Тюменью не устроили суммы компенсаций, назначенных отечественными инстанциями. В связи с этим родные пострадавших подали иск против франко-итальянского производителя самолета, а также на перевозчика Utair.

Российская инстанция ранее признала виновными в трагедии пилота и техников, которые перед вылетом не провели необходимую подготовку лайнера, не обработав его противообледенительной специальной жидкостью. Пострадавшие получили компенсацию в размере 150 тыс. рублей.

#суд #иски #тулуза
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