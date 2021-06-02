Семьи жертв крушения самолета под Тюменью требуют увеличить сумму компенсаций

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Суд французского города Тулуза начал рассмотрение исков родственников погибших в авиакатастрофе под Тюменью людей.

По предварительным данным, близких жертв авиакатастрофы под Тюменью не устроили суммы компенсаций, назначенных отечественными инстанциями. В связи с этим родные пострадавших подали иск против франко-итальянского производителя самолета, а также на перевозчика Utair.

Российская инстанция ранее признала виновными в трагедии пилота и техников, которые перед вылетом не провели необходимую подготовку лайнера, не обработав его противообледенительной специальной жидкостью. Пострадавшие получили компенсацию в размере 150 тыс. рублей.