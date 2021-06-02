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Депутаты Верховной рады Украины обсудят вопрос о легализации каннабиса

Политика
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Депутаты Верховной рады Украины обсудят вопрос о легализации каннабиса
pixabay.com /

Украинские депутаты обсудят вопрос о легализации марихуаны для применения в медицине. Соответствующий законопроект зарегистрирован на портале Верховной рады.

Полный текст документа пока не представлен на сайте. Авторами проекта выступили более 60 парламентариев. По словам представителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгении Кравчук, инициатива предполагает контролируемый оборот каннабиса в стране.

"Надеюсь на поддержку коллег в сессионном зале", — написала депутат в Facebook.

Проект также подразумевает узаконивание любой деятельности, связанной с оборотом медицинской марихуаны. По мнению Кравчук, это сложная тема, которой "легко манипулировать тем, кого обошла беда".

#украина #верховная рада #каннабис
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