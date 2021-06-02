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Представители телеканала "360" объяснили значение нового логотипа

Общество
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Представители телеканала «360» объяснили значение нового логотипа
360tv.ru / 360TV

Новый логотип телеканала "360" был впервые презентован во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Средство массовой информации уже несколько лет подряд осваивает digital-платформы. За счет работы происходит наращивание аудитории в социальных сетях. Новые технологии также дали возможность журналистам распространять данные на большее число зрителей.

Начиная с 2021 года корреспонденты издания снимают свои сюжеты на iPhone. Часть смещения телевидения в digital как раз и проявилось в виде ухода от полноценной телевизионной камеры. Символом перемен стал и новый логотип, на который добавили орбиту. Его показали во время ПМЭФ, информирует 360tv.ru.

#пмэф #логотип #360
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