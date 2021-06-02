Швейцария не примет сертификат о вакцинации «Спутником V» на саммите Путина и Байдена

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Сертификат о вакцинации "Спутником V" не примут в Швейцарии для аккредитации журналистов на переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщили в российском МИД.

Аккредитация журналистов продлится до 11 июня. Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. В этот день государство может ограничить гражданские перелеты через город.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не строит особенных иллюзий по предстоящему саммиту. По его словам, от встречи не стоит ждать исторических решений.