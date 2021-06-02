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Путин поздравил новоизбранного президента Израиля

Политика
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Путин поздравил новоизбранного президента Израиля
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Российский президент Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Израиля Ицхака Герцога.

По словам российского лидера, деятельность нового израильского руководителя поспособствует дальнейшему укреплению всестороннего и конструктивного сотрудничества Москвы и Иерусалима.

Как стало известно, во время тайного голосования на заседании Кнессета Ицхак Герцог был избран 11-м президентом Израиля. Он же является главой Еврейского агентства Израиля, которое занимается репатриацией.

#путин #израиль #президент #Герцог
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