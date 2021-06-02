Российский урбанист объяснил преимущества реализации проекта «Горская» в Петербурге

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Проект реновации промзоны "Горская" может изменить жизнь петербуржцев и гостей города, рассказал урбанист Антон Савенко.

План "Горской" интересен своей комплексной застройкой, которая выгодно отличается от большинства существующих микрорайонов. Подобный формат возведения объектов создает условия для формирования качественной агломерации, благодаря чему снижается нагрузка на инфраструктуру ее центра, заявил Савенко в комментарии "Народным Новостям".

"Если взять пример типового микрорайона, с огромным количеством жилья и минимальным набором социальной инфраструктуры, "Горская" выше его на несколько порядков", — подчеркнул эксперт.

Современный подход к застройке и интеграция туда "точек притяжения" может создать условия для эффективного развития территории, считает специалист. Контракт о реализации проекта "Горская" могут заключить на Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал в Северной столице 2 июня.