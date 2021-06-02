Автоэксперт Мостаков объяснил важность современных ТПУ для Петербурга

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Эксперт по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков позитивно оценивает проект компании "Мегалайн" о строительстве в Петербурге транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Глава "Мегалайна" Геннадий Корупятник представит проект ТПУ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Речь идет об улучшении транспортной сети и развитии разных районов города.

Авторы проекта планируют построить первый хаб в районе станции метро "Старая Деревня". ТПУ объединит железную дорогу, метрополитен, трамвайные и троллейбусные остановки и перехватывающую парковку.

Тимофей Мостаков заметил, что петербуржцы уже убедились в преимуществах таких парковок. Эти стоянки помогают сократить количество пробок на дорогах.

"Перехватывающая парковка есть на Ладожском вокзале. Там все рядом: трамвай, вокзал, метро, но нет гостиниц. Многие люди, доезжая до какого-то пункта в городе, дальше перемещаются наземным транспортом", — добавил автоэксперт в интервью изданию "НьюИнформ".

Специалист уверен, что Петербургу очень нужен этот проект. Транспортные хабы свяжут центр с окраинами, и горожанам станет удобнее добираться в любую точку Северной столицы.