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Минтранс Германии назвал причину отмены рейсов российских компаний в страну

Общество
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Минтранс Германии назвал причину отмены рейсов российских компаний в страну
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Отсутствие разрешения на перелеты компании Lufthansa стало причиной отмены рейсов "Аэрофлота" и S7 в Германию.

Росавиация своевременно не выдала перевозчику разрешения на июнь, рассказали РИА Новости в немецком минтрансе. Перелеты не возобновят, пока Lufthansa не получит соответствующего документа, сказано в сообщении.

Ранее компания Lufthansa заявила об отмене перелетов из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Тогда в организации заявили, что это разовый случай, информирует 360tv.ru.

#россия #германия #перелеты
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