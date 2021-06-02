Минтранс Германии назвал причину отмены рейсов российских компаний в страну

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Отсутствие разрешения на перелеты компании Lufthansa стало причиной отмены рейсов "Аэрофлота" и S7 в Германию.

Росавиация своевременно не выдала перевозчику разрешения на июнь, рассказали РИА Новости в немецком минтрансе. Перелеты не возобновят, пока Lufthansa не получит соответствующего документа, сказано в сообщении.

Ранее компания Lufthansa заявила об отмене перелетов из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно. Тогда в организации заявили, что это разовый случай, информирует 360tv.ru.