Белоусов назвал «самое простое» решение вопроса со сверхдоходами металлургов

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Повышение цен на металлопродукцию привело к существенному удорожанию ряда государственных проектов, заявил первый вице-премьер РФ.

Перед властями страны стоит задача по выполнению проектов, таких как строительство жилья и модернизация железных дорог. В этой ситуации налоговое решение вопроса является самым простым, заявил Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В этом смысле налоговое решение технологически самое простое. Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание. Но если коллеги найдут другие приемлемые решения, слава богу. Я готов здесь участвовать, поддерживать", — сказал Белоусов.

Чиновник отметил, что из-за повышения цен на металлопродукцию стройка Восточного полигона РЖД подорожала на 40 млрд руб.