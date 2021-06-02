Хохлома, робопес и загадка крабового имени: как прошел первый день ПМЭФ-2021

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Позади несколько этапов электронной регистрации, пройденный ПЦР-тест на коронавирус и душный шаттл, впереди – центральный вход Экспофорума, стройный ряд секьюрити и развивающиеся на ветру флаги. В Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум (ПМЭФ), с полей которого репортаж ведет корреспондент «Политики Сегодня».

ИА «Политика Сегодня» /

Вращающаяся стеклянная дверь пропускает людей в главный холл «порционно», чтобы не создавать толкучку. Город истосковался по ПМЭФ – в прошлом году его отменили из-за пандемии, и возвращение этой суматохи в Петербург ощущается, как глоток свежего воздуха.

Пусть на территорию форума и не пускают без отрицательного ПЦР-теста на COVID, но мер предосторожности никто не отменял. Грозный взгляд девушки-хостес на входе, и руки сами тянутся к защитной маске, небрежно оставленной в кармане. Нацепив защиту, двигаюсь в сторону пресс-центра, чтобы изучить расписание и продегустировать местную кухню. Ведь любой, кто читал советского писателя Николай Носова, знает – режим питания нарушать нельзя.

Автор этой фразы, вероятно, остался бы недоволен разнообразием местного меню. Краем уха слушая рассказы коллег о «шикарных завтраках» на ПМЭФ-2019, с тоской разглядываю ряды миниатюрных пирожков и застывших в вакуумных упаковках зеленых яблок. Надежда, впрочем, умирает последней: в кулуарах шепчутся, что на обед подадут «первое, второе и компот».

После непродолжительной трапезы вооружаюсь фотоаппаратом и выхожу изучать внутреннюю кухню форума, многозначительным взглядом встречая тех, кто с предвкушением направляется к залу с вожделенной табличкой «ресторан для СМИ».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Плотный график

Встречают, как известно, по одежке, и в Международном агентстве суверенного развития (International Agency for Sovereign Development, IASD) знают об этом хорошо. Яркий стенд, расписанный под хохлому и расположенный недалеко от входа, автоматически приковывает взгляды всех новоприбывших и служит своеобразным ориентиром для уже освоившихся гостей.

«Спасибо, мы старались, — отвечает на комплимент в адрес стенда Алексей, представитель IASD. – Есть несколько причин такой патриотичной раскраски. Во-первых, у нас российские корни, что нашло отражение в дизайне нашего стенда. Во-вторых, хотелось, конечно, выделиться. И судя по тому, что нам говорят, этой цели мы достигли».

ИА «Политика Сегодня» /

Деловая повестка в первый день форума скромная: всего несколько пресс-конференций и подписание соглашений – скрытое от журналистов таинство. Поэтому остается только изучать стенды и запоминать кратчайшие пути между павильонами.

Выйдя из-за угла, натыкаюсь на трамвайный вагон. Новая модель «Корсара» от отечественной компании «ПК Транспортные системы» стоит на постаменте под светом прожекторов, пока по его внутренностям водят экскурсии.

Техники в Экспофорум свезли немало: на глаза то и дело попадаются отполированные иномарки и куда более футуристичный транспорт. К примеру, полностью автономный электрокар «Флип» от SberAutoTech (компания из экосистемы «Сбера»). Внутри него пространства в два раза больше, чем в среднестатистическом легковом автомобиле, а севшие батареи можно заменить за несколько минут – почти недостижимый результат для большинства современных электрокаров, в том числе и производства западных концернов.

Невские Новости / Анна Карпова

А чего стоит робот, который преспокойно общается с гостями форума на тему сахарного диабета и низкого давления? К машине даже выстроилась небольшая очередь из желающих проверить уровень сахара. Отстояв положенные несколько минут, получаю позитивный прогноз – здоровье в порядке, можно выдохнуть.

Чтобы узнать имя робота-медика, подхожу к стойке близлежащего стенда.

«Да как хотите, так и называйте, — машет рукой на бездушную машину девушка. – По-моему, его зовут Алекс. Но он сам себя называет просто "робот"».

ИА «Политика Сегодня» /

После такого откровения любительский интерес сменяется уважением: с опаской оглядываясь на робота по имени Алекс (он же «Робот»), двигаюсь дальше. Как раз по дороге виднеется стенд разработчиков из «1С». Инженеры привезли в Экспофорум целую армию механических щупалец, которые умудряются играть с гостями ПМЭФ в аэрохоккей.

ИА «Политика Сегодня» /

Внезапно телефон разражается чередой уведомлений: то анонимные Telegram-каналы сигнализируют о новой находке форума – гигантском крабе с экстрасенсорными способностями. По наводке коллег следую к стенду Мурманской области. Кто, как не они, могли привезти в Петербург морского обитателя.

— У вас, — говорю, — краб предсказывает будущее мировой экономики?

— Краб у нас есть, — подтверждают представители региона. – Но чтобы он что-то предсказывал… В первый раз слышим. Вообще его зовут Сережа.

ИА «Политика Сегодня» /

От Сережи отхожу слегка разочарованный. Получается, Telegram-каналы дали осечку? Еще и девушки у стенда внесли сумятицу. Оказывается, краба зовут не Сергей, а Юрий. Впрочем, какое это имеет значение.

Восстановить душевное спокойствие решаю в столовой, однако и там ждет обман: вместо «плотного обеда», обещанного утром, наблюдаю постное меню – куриный бульон и несколько булочек.

«Это так только на "нулевой" день, — слышу из-за плеча. – Завтра все будет по полной программе».

Свежо предание, но ничего не остается. Пополняю силы и совершаю финальный обход. На следующий день Петербургский форум обещают посетить видные политики и губернаторы. Пресс-конференции будут сменять друг друга, и журналисты забегают уже с другой скоростью. Едва ли кто-то вспомнит о роботе Алексе или крабе Юрии (или все же Сереже?) – уроженце Баренцева моря и несостоявшемся предсказателе.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политической повесткой порадовали лишь пока еще сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров и телеведущий Дмитрий Киселев.

Петербургский международный экономический форум стартовал в среду, 2 июня. Программа ПМЭФ продлится до субботы, 5 июня.