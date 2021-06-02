Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Песков: Вопрос о пресс-конференции после переговоров Путина и Байдена не решен

Политика
59

Песков: Вопрос о пресс-конференции после переговоров Путина и Байдена не решен
youtube.com / Prt Scr / Телеканал 360

Вопрос о проведении пресс-конференции по итогам российско-американского саммита пока не решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формат работы представителей СМИ на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена предстоит определить. Также пока не решен вопрос о пресс-конференции по итогам саммита.

Встреча глав государств состоится 16 июня. Президенты РФ и США встретятся в Женеве.

#путин #песков #байден
Автоэксперт Мостаков объяснил важность современных ТПУ для Петербурга
Автоэксперт Мостаков объяснил важность современных ТПУ для Петербурга
Общество
18:56 | 2 июня
Минтранс Германии назвал причину отмены рейсов российских компаний в страну
Минтранс Германии назвал причину отмены рейсов российских компаний в страну
Общество
18:46 | 2 июня
Белоусов назвал "самое простое" решение вопроса со сверхдоходами металлургов
Белоусов назвал "самое простое" решение вопроса со сверхдоходами металлургов
Экономика
18:32 | 2 июня