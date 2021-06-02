Песков: Вопрос о пресс-конференции после переговоров Путина и Байдена не решен

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Вопрос о проведении пресс-конференции по итогам российско-американского саммита пока не решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, формат работы представителей СМИ на предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена предстоит определить. Также пока не решен вопрос о пресс-конференции по итогам саммита.

Встреча глав государств состоится 16 июня. Президенты РФ и США встретятся в Женеве.