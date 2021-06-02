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Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3

Происшествия
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Навальный отказался участвовать в заседании по иску к владимирской ИК-3
instagram.com / @navalny

Блогер Алексей Навальный инициировал судебную тяжбу с ИК-3, расположенной во Владимирской области. От участия в разбирательстве 8 июня он отказался.

Недавно осужденный блогер пытался засудить находящуюся там же ИК-2. Навальный добивался, чтобы из его личного дела убрали пометку о склонности к побегу. Суд отказался удовлетворить иск, сообщал ФАН.

Алексей Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше". Блогер не раз нарушал условия, прописанные в приговоре об условном наказании. В 2021 году срок заключения был заменен на реальный.

#суд #навальный #колония
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