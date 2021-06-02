Сатановский подкинул США идею, как обезопасить свои базы от России и Китая

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Пентагон вбросил сообщение от «беззащитности» американских военных баз за границей перед Россией и Китаем только ради того, чтобы любым путем получить колоссальные средства на разработку новейших вооружений и на оснащение этих баз.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог Евгений Сатановский, по мнению которого современные Соединенные Штаты Америки до боли напоминают ему СССР времен позднего застоя, когда военное ведомство ради получения необходимого ему бюджета прибегает к любым аргументам, и не важно, что в этих аргументах является простым преувеличением, а что наглой ложью.

При этом политолог призвал не испытывать оптимизма по поводу заявлений Пентагона и не считать американцев настолько ослабевшими, что их можно брать голыми руками.

«Не ослабели пока, и брать их ни голыми, ни снаряженными руками без последствий нельзя, — уверен Сатановский. — Однако, сам факт начала большой игры на рынке поставок новых вооружений и военной техники для американских вооруженных сил любопытен».

Возможно, рассуждает эксперт, есть смысл предложить Штатам российские системы С-400, которые гораздо лучше их собственных систем Patriot, уже опозорившихся в Саудовской Аравии. Тем более, что С-400 уже стоят на вооружении Турции – члена НАТО, поэтому для Североатлантического Альянса эта технику уже не так уж и чужда.

Пресс-служба ЗВО /

Возможно американский президент Джо Байден на предстоящем двустороннем саммите в Женеве после того, как прочтет российскому лидера Владимиру Путину заготовленную лекцию о правах человека, попросит у него С-400, чтобы защищать американские военные базы. Это будет забавно, считает Сатановский.

«Прискорбно, правда, что американским аналитикам даже не приходит в голову простейшая идея, которая могла бы помочь обеспечить безопасность и помянутых баз, и самой Америки от России и Китая куда лучше, чем какие угодно вооружения, поставленные Пентагону за какие угодно деньги», — отмечает политолог в заключение.

Соединенные Штаты могли бы просто не портить отношения ни с Китаем, ни с Россией, не начинать новые войны и не лезть в чужие конфликты, объясняет Сатановский. И этим гениально простым способом, по его словам, Америка могла бы решить все свои проблемы.