Политик Беликов позитивно оценил проект застройки «Горской»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Шансы на успешную реализацию проекта застройки "Горской" крайне высоки, считает глава Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов.

Компания "Мегалайн" намерена превратить "Горскую" в туристическую жемчужину Петербурга и разместить на территории промзоны современные инфраструктурные объекты: культурно-развлекательные строения, спортивные комплексы, деловые центры и музеи.

Беликов в беседе с iReactor высоко оценил шансы реализации проекта и похвалил архитектурное решение.

"Перспективы у проекта хорошие. Насколько я знаю, у проекта была серьезная предварительная проработка — четко определены степени софинансирования и соучастия, поставлены реальные сроки", — отметил глава Совета муниципальных образований Петербурга.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал, что Петербург вошел в десятку регионов по "экономическому здоровью". Первое место в рейтинге заняла Сахалинская область.