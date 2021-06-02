Владимир Путин признался, что плохо играет в хоккей

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин не считает себя профессиональным игроком в хоккей, однако благодаря тренировкам навыки политика продолжают совершенствоваться.

О своих успехах в указанном виде спорта глава государства рассказал в ходе пресс-конференции. Во время общения с руководством "Единой России" Путин отметил, что играет в хоккей совсем недавно в отличие от дзюдо. Борьбой, к примеру, президент начал заниматься еще в детском возрасте. Однако, несмотря на это, игра на льду действительно приносит ему удовольствие, добавил российский лидер.