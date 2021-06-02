В Минздраве РФ назвали число привитых первым компонентом вакцины россиян

minzdrav.gov.ru / Пресс-служба Минздрава РФ

Более 18 миллионов россиян уже сделали прививку первым компонентом препарата от коронавируса нового типа. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В рамках Петербургского международного экономического форума чиновник рассказал, что активность населения очень возросла на фоне проведения кампании по вакцинации.

"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом", — сообщил руководитель ведомства.

Стоит отметить, что кампания по вакцинации совершеннолетней части населения России стартовала с января текущего года.