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В Минздраве РФ назвали число привитых первым компонентом вакцины россиян

Общество
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В Минздраве РФ назвали число привитых первым компонентом вакцины россиян
minzdrav.gov.ru / Пресс-служба Минздрава РФ

Более 18 миллионов россиян уже сделали прививку первым компонентом препарата от коронавируса нового типа. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В рамках Петербургского международного экономического форума чиновник рассказал, что активность населения очень возросла на фоне проведения кампании по вакцинации.

"В общей сложности привито уже больше 18 миллионов первым компонентом", — сообщил руководитель ведомства.

Стоит отметить, что кампания по вакцинации совершеннолетней части населения России стартовала с января текущего года.

#вакцина #коронавирус #Мурашко
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