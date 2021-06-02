Владимир Путин поддержал идею о депутатских отчетах перед избирателями

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о системе депутатских отчетов перед избирателями.

Путин сказал об этом в ходе сеанса видеосвязи с руководством партии "Единая Россия" и участниками праймериз. Российский лидер посоветовал членам политсилы убедиться в выполнимости предвыборных обещаний перед тем, как гарантировать что-либо избирателям.

"Перед тем, как его вынести на публичное обсуждение, а тем более пообещать что-то людям, нужно как следует прорабатывать, смотреть на ресурсы, на возможность исполнить те обещания, которые формулирует та или иная политическая сила", — сказал Путин.

Он добавил, что если планы оказались выполнимыми, то политику необходимо мобилизовать все силы и ресурсы для достижения поставленной задачи.