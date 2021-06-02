Подать заявление на выплату 10 тыс. рублей можно с 15 июля

kremlin.ru / Администрация президента России

Заявление на выплаты в 10 тыс рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет можно подать с 15 июля, а деньги можно будет получить уже в августе. Пособия получат 19,5 млн детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 2 июня.

«Еще одна мера — это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начаться с 15 июля 2021 года», — сказала Голикова на заседании с членами правительства РФ.

Напомним, 26 мая президент Путин подписал закон о выплатах российским семьям с детьми и беременным женщинам.