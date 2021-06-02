Канделаки раскрыла подробности конфликта с губернатором Алтайского края

ИА «Политика Сегодня» /

В середине мая руководство телеканала «Матч ТВ» вступило в конфронтацию с властями Алтайского края после проигранного тендера на право трансляции II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ «Барнаул-2021».

После победы ООО «Регион-Телеком» в конкурсе, генеральный продюсер федерального телеканала Тина Канделаки обратилась с открытым письмом к губернатору региона Виктору Томенко, в котором раскритиковала действия местных чиновников и попросила руководителя края вмешаться в спор.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» на полях ПМЭФ Канделаки раскрыла подробности конфликта с региональным правительством.

«История закончилась только тем, что мы боремся за правду. Мы боремся за то, чтобы спорт показывали качественно, и чтобы тендеры не уходили сторонним компаниям. Мы и вещатель, мы и производитель, у нас огромное количество сотрудников, которые имеют лучшую компетенцию по упаковыванию спорта. Поэтому я очень сильно надеюсь, что этот неприятный инцидент будет правильным сигналом всем регионам о том, что мы открыты к сотрудничеству», — заявила Канделаки.

Отметим, ранее Канделаки обвиняла правительство Алтайского края в бездействии.