Родственница Гудкова задолжала Москве более трех миллионов рублей

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ФАН рассказал, как тетя бывшего депутата Дмитрия Гудкова оказалась в многомиллионных долгах.

Принадлежащая тете Дмитрия Гудкова фирма ООО "Сектор-2А" (по матери — Ирина Ермилова) задолжала департаменту городского имущества города Москвы более 3 млн рублей, из которых 378 тыс. — пени за неуплаченные вовремя средства, пишет ФАН.

Договор на аренду нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, площадью 187 квадратных метров был заключен между столичным департаментом имущества и "Сектором-2А" еще в 2005 году. Пролонгирован в 2015 году. Спустя год представители департамента сообщили о повышении процентной ставки по аренде. Это не устроило владельцев компании, и соглашение было расторгнуто, но хозяева забыли погасить долги за два последних года.

Спустя некоторое время департамент решил вернуть средства через суд, который оказался на стороне ведомства, но, несмотря на это, должник не собирался отдавать деньги. В ход пошла "тяжелая артиллерия" – правоохранительные органы.

Следствие установило, что Ирина Ермилова была номинальным учредителем компании и Дмитрий Гудков, который приходится женщине племянником, имеет непосредственное отношение к ее деятельности. Дело в том, что по адресу фирмы-должницы у него зарегистрированы две организации, третья ранее была ликвидирована.

Силовики ранее задержали Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову в качестве подозреваемых в совершении преступления — нанесении материального ущерба из-за неоплаты аренды.