Минобороны РФ намерено развивать российско-сербское военное сотрудничество

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Оборонное ведомство РФ планирует ускорить темп развития российско-сербского сотрудничества в военной сфере. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, на сегодняшний день заметен прогресс в военном и военно-техническом сотрудничестве России и Сербии.

"Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях, предполагаем расширить эту практику", — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны РФ также напомнил, что военнослужащие ВС России недавно вернулись с масштабных совместных учений, которые успешно прошли на сербской территории, и выразил надежду на то, что предстоящие маневры в РФ возымеют такой же успех.