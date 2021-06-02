Бом отреагировал на шпионский скандал со слежкой США за Меркель

youtube.com / RussianParadoxon

Разные страны шпионят не только за своими противниками, но и за союзниками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Соединенные Штаты Америки установили слежку за политиками в Германии, Швеции, Норвегии и Франции – все это делают.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал американский журналист Майкл Бом, комментируя обсуждение шпионского скандала с участием США и датских спецслужб, которое прошло в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом» телеканале.

Американец иронично напоминает, что шпионский скандал разгорелся еще в 2013 году, когда впервые стало известно, что Агентство национальной безопасности США прослушивало телефонные переговоры ведущих европейских политиков, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Но ничего страшного: возмутились тогда, и возмущаются заново… спустя 8 лет! Как говорится, "чем бы дитя ни тешилось…", — пишет Бом. — Раскрою страшную тайну --- шпионы занимаются шпионажем! Удивитесь!».

По словам американца, нет ничего странного и в том, что страны порой шпионят даже за своими союзниками. Так, например, Израиль и Америка периодически устраивают взаимную слежку. И точно также Соединенные Штаты следят за своими союзниками в Европе, а европейцы шпионят за американцами, объясняет Бом.

«Германия очень наигранно возмутилась, когда США шпионили за немецкими политиками в 2013 году, но это вовсе не мешало самой Германии потом сотрудничать с США, когда обе страны шпионили за Францией! Ай-яй-яй! – пишет журналист, и тут же подчеркивает: — Короче, все это делают».

wikipedia.org / White House Photographs / Public Domain

Этот всеобщий взаимный шпионаж в мире, по словам американца, можно проиллюстрировать любимой фразой бывшего президента США Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй!». И именно ради проверки страны и прибегают к шпионским методам.

«Короче, союзники союзниками, а узнать секретную информацию всегда хочется…», — заключает американский журналист.

Напомним, на днях шпионский скандал 2012 – 2014 годов получил развитие, так как стало известно, что американское Агентство национальной безопасности, прослушивая телефонные переговоры европейских лидеров и ведущих политиков стран ЕС, пользовалось помощью датских спецслужб.

wikipedia.org / Агентство национальной безопасности США

В частности, немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Дания предоставила АНБ США доступ к специальной станции под Копенгагеном, откуда американские специалисты получали доступ к кабелям интернет-провайдеров, проходящим по дну Балтийского моря. Через эти кабели американцы и получали возможность шпионить за европейскими политиками, в том числе и за МИД Дании.