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Украина анонсировала санкции против Белоруссии в случае полетов в Крым

Политика
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Украина анонсировала санкции против Белоруссии в случае полетов в Крым
wikipedia.org / Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Киев может ввести санкции против Белоруссии в случае начала полетов в Крым. Об этом заявила первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, власти Киева "зафиксировали" высказывание президента республики Александра Лукашенко о возможных авиарейсах на полуостров. Джапарова отметила, что Незалежная в этом случае будет действовать мгновенно. Если хоть один белорусский самолет окажется на территории Крыма, Киев введет ограничительные меры со всеми негативными последствиями.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия рассматривают возможность осуществления авиарейсов в Крым. Сейчас этим вопросом занимаются профильные ведомства.

#украина #санкции #белоруссия
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