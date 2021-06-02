ФБА «Экономика сегодня» / Екатерина Чалова

Соединенные Штаты ведут «грязную конкуренцию» с Россией «из-за бессильной злобы», заявил в интервью «Политике Сегодня» гендиректор МИА «Россия Сегодня» Дмитрий Киселев.

США придерживаются противоречивой политики в отношении России. С одной стороны Вашингтон ужесточает санкции, а с другой — глава Белого дома Джо Байден неожиданно решил не препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2», который неоднократно подвергался ограничительным мерам со стороны США.

«Россия смотрится на этом фоне островом нормальности, а санкции не работают. Это просто такой вид спорта, вид грязной конкуренции, попытка как-то ущемить Россию в бессильной злобе. Так к этому и нужно относиться», — полагает Киселев.

Телеведущий добавил, что санкции будут только усиливаться, потому что отношения между странами «ни к черту». Однако вины России в этом нет никакой.

«Просто американцы не выдерживают честной конкуренции, динамика не в их пользу», — сказал Киселев.

Гендиректор МИА «Россия Сегодня» считает, что Соединенные Штаты своими неоднозначными действиями сегодня превращают весь мир в «сумасшедший дом». Полное интервью Дмитрия Киселева можно прочитать на сайте "Политика Сегодня".