Создание ТПУ будет соответствовать современному ритму жизни Петербурга

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Перспективный проект транспортно-пересадочных узлов будет соответствовать специфике современного Санкт-Петербурга. Об этом рассказал архитектор Михаил Изюмский.

Стратегию развития транспортной сети Северной столицы представили в компании "Мегалайн". Авторы проекта предлагают построить в Петербурге несколько десятков транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Они позволят объединить все основные пассажиропотоки. Как следствие, жители и гости города смогут быстро совершать пересадки, например, с метро на пригородные поезда.

Перемены в городской среде обусловлены изменением концепции жизни. Раньше люди жили в непосредственной близости от работы и могли быстро добираться до предприятия на локальном маршруте. Сегодня же в Петербурге фиксируется "маятниковая миграция". Так называется явление, когда жители пригородов и удаленных спальных районов утром и вечером штурмуют метрополитен, автобусы и электрички.

ТПУ, уверен эксперт Михаил Изюмский, "потянет за собой" новые изменения: ремонт уже имеющейся инфраструктуры, появление новых маршрутов и обновление подвижного состава. Проект благоприятно скажется на гражданах, пишет издание "Журналистская правда".

Вероятно, столь радикальные перемены вызовут недовольство у некоторых категорий населения. Против ТПУ с перехватывающими парковками могут быть автомобилисты. Однако в перспективе все временные неудобства окупятся, а у города появится новая, соответствующая духу времени концепция развития транспорта.