Американист назвал условие возобновления работы дипмиссий РФ и США

twitter.com / Пресс-служба посольства РФ в США

Российский посол в США Анатолий Антонов и американский дипломат Джон Салливан завершат «консультации» на родине и возобновят дипмиссии в странах в ближайшее время, если переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в штатном режиме.

Об этом «Политике Сегодня» рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Так он прокомментировал заявление Кремля о возможном возобновлении дипломатических отношений России и США после саммита.

«Я думаю, что это вполне реально, я не вижу никаких особых проблем, чтобы они [послы] вернулись. Отзыв Антонова и дальнейший принудительный отъезд Салливана были реакцией на прямое оскорбление Путина со стороны Байдена, и это была естественная реакция, здесь нет никаких политических ограничений», – отметил эксперт.

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Политолог убежден, что возобновление представительства рано или поздно произойдет и без саммита. При этом эксперт считает, что возвращение дипломатов в посольства не поможет снять напряженность между странами.

«Возвращение послов не означает, что все проблемы, связанные с работой дипмиссий, будут решены. Скорее всего, это невозможно сделать быстро, потому что речь идет о запрете на использование различных помещений, зданий со стороны США. Вот когда Соединенные Штаты снимут ограничение на использование Россией ее объектов, вот тогда можно будет говорить о налаживании работы, но к возвращению послов это прямого отношения не имеет», – пояснил Брутер.

Ранее президент России Владимир Путин назначил новых послов в два африканских государства. В Республику Гана отправится Сергей Бердников, а в Эритрею — Игорь Мозго.