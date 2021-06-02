Шнуров не нашел себе места в светлом будущем России

ИА «Политика Сегодня» /

Сопредседатель «Партии Роста», музыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) усомнился в перспективах российской музыкальной индустрии.

«Инвестировать в музыку в России — это как писать в горную реку», — улыбнулся он.

Также политик заверил, что не планирует заводить аккаунт на площадке TikTok. По мнению Шнурова, он уже «староват для этих игр».

«Мне популярность не нужна, я от нее бегу», — подчеркнул музыкант.

Он добавил, что считает блогерскую деятельность полноценным СМИ, потому что «они информируют». На вопрос об условиях экономического прорыва, о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин, Шнуров дал понять, что ему комфортно в настоящем моменте.

«Я не мыслю в таких категориях. Жизнь — это жизнь. Рваться в светлое будущее — не те категории. Такие люди плохо кончили», — заявил он.

Международный экономический форум стартовал в Петербурге 2 июня и продлится четыре дня. Президент России также примет участие в форуме 4 июня. Выступление Путина пройдет в очном формате, сообщили в Кремле.