Серуканов заявил, что персона Соболь годится только для провокаций

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Соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь может пригодиться исключительно для организации провокаций, заявил журналист Виталий Серуканов.

На площадке пресс-центра Медиагруппы "Патриот" состоялась конференция, на которой юрист и журналист Виталий Серуканов рассказал о деятельности иностранных агентов и провокаторов в России. Эксперт порассуждал на тему, кто сможет заменить осужденного Навального.

По его мнению, Любовь Соболь не походит на эту роль. Она нужна только в тех случаях, когда необходимо устроить провокацию, однако это неподходящая персона для "игры вдолгую".

"Любовь Соболь — это человек-торпеда, человек-функция", — считает эксперт.

Как стало известно ранее, источник подтвердил возбуждение нового дела против Навального. Его обвиняют в оскорблении судьи Бабушкинского суда Москвы.