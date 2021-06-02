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Мэру Ярославля предложили освободить должность

Россия
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Мэру Ярославля предложили освободить должность
ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Глава Ярославля Владимир Волков в среду, 2 июня, представил отчет о проделанной работе за 2020 год. После рассмотрения отчета депутат муниципалитета Анатолий Каширин, представляющий партию «Справедливая Россия», предложил мэру уйти в отставку, сообщило издание «АиФ - Ярославль».

«В любой другой стране мэр бы уже сам подал в отставку», — сказал депутат.

По версии издания, дело в конфликте интересов, а именно в задержании вице-мэра Рината Бадаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.  

Кроме того, депутат указал на недочеты в работе главы региона — на нерешенный вопрос с автоматами с водой на улицах города.

Ранее мэр Волков подал иск на депутата Каширина о защите деловой репутации, его рассмотрят в Кировском районном суде в конце июня.

#россия #политика #мэр ярославля
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