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Писатель Мокренко объяснил сетевые нападки ботов после его рецензии на фильм "Турист"

Общество
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Писатель Мокренко объяснил сетевые нападки ботов после его рецензии на фильм «Турист»
Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Объективная рецензия писателя Мокренко касательно художественных достоинств и общественной значимости нового фильма "Турист" вызвала атаку сетевых ботов.

Причины и источник таковых нападок назвал сам Мокренко в интервью ФАН. Он отметил, что сталкивается с лавиной негативных и надуманных комментариев в Сети не первый раз.

"Считаю, это всполошившиеся жители некогда братской нам Украины... А остальные — профессиональные учетки украинских центров информационно-психологических операций, которых впечатлил этот фильм», — заявил писатель.

Мокренко сообщил, что ведет военный блог с 2014 года и хорошо знаком с методиками информационно-психологических набегов пользователей из Украины. "Турист" заслуживает самых высоких оценок, уверен Марченко, который сравнил совместную работу кинематографистов РФ и ЦАР с такими известными лентами, как "Тайные солдаты Бенгази" и "Слезы солнца".

"Отличная картинка, режиссура.… В общем, ровный фильм. Мне понравился… люди постарались выжать из своей работы максимум на качество", — отметил художественные достоинства "Туриста" собеседник ФАН.

Патриотический посыл и достоверность сценария новой остросюжетной кинокартины об актуальных событиях в ЦАР создают благоприятное мнение о российской политике среди зарубежной аудитории и позитивно сказываются на воспитании подрастающего поколения в РФ, резюмировал Мокренко.

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