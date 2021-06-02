Киселев обозначил экономические выгоды от возможной интеграции Донбасса

photo.roscongress.org / Евгений Реутов

Интеграция республик Донбасса в российскую экономику была бы полезна и региону, и стране с экономической точки зрения, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Отвечая на вопрос корреспондента «Политики Сегодня» о возможности включения ЛНР и ДНР в состав России, журналист объяснил, что на повестке такой вопрос не стоит.

Киселев подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цели присоединить Донбасс. Однако было было бы логично включить регион во внутренний экономический «круговорот» РФ, чтобы жители Донбасса имели возможность зарабатывать и нормально жить. В этих условиях Донбасс продемонстрировал бы превосходство экономического взаимодействия с Россией:

«Вот эта цель оправданная, реалистичная и никого не царапающая. А идея присоединения Донбасса мне кажется достаточно абстрактной».

Недавно сенатор Алексей Пушков назвал условие, при котором Украина навсегда лишится Донбасса. Парламентарий предположил, что вступление Украины в НАТО приведет к окончательной потере региона для страны.