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Путин распорядился расширить господдержку семей с детьми

Экономика
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Путин распорядился расширить господдержку семей с детьми
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка в России должны получить и те семьи, в которых дети пошли в школу с 6 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

Глава государства принял решение расширить господдержку семей с детьми, удостоверившись, что изначальный проект указа скорректирован. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Путин также обратил внимание правительства, что в исходном варианте документа возможность получить поддержку в 10 тыс. рублей предусматривалась только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта 2021 года.

#путин #семьи с детьми #соцподдержка
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