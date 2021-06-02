Путин распорядился расширить господдержку семей с детьми

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Выплату в размере 10 тыс. рублей на ребенка в России должны получить и те семьи, в которых дети пошли в школу с 6 лет, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином.

Глава государства принял решение расширить господдержку семей с детьми, удостоверившись, что изначальный проект указа скорректирован. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Путин также обратил внимание правительства, что в исходном варианте документа возможность получить поддержку в 10 тыс. рублей предусматривалась только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта 2021 года.