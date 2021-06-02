Адвокат Пивоварова намерен обжаловать арест подзащитного уже 2 июня

wikipedia.org / Владислав Постников / CC BY 4.0

Адвокат арестованного Андрея Пивоварова собирается обжаловать избранную меру пресечения. По закону у него есть для этого три дня.

Адвокат Андрея Пивоварова заявил, что уже сегодня попытается обжаловать решение суда об аресте подзащитного. Кроме того, в случае провала он намерен подать кассационную жалобу, а дальше пойдет в ЕСПЧ.

По закону жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти дней.

Напомним, Пивоваров стал подозреваемым в сотрудничестве с нежелательной в России организацией. Следствие ходатайствовало о его аресте. Суд вынес решение взять под стражу Пивоварова как склонного к побегу.