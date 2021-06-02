Суд отказал Навальному в снятии статуса о склонности к побегу

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Блогер Алексей Навальный проиграл судебный процесс по иску против владимирской ИК-2. В личном деле осужденного будет и дальше оставаться отметка о склонности к побегу.

Навальный был поставлен на учет как лицо, склонное к бегству, еще находясь в следственном изоляторе. Блогер ранее неоднократно нарушал требования, прописанные в приговоре об условном сроке. Он был признан виновным по делу "Ив Роше". Суд принял решение заменить Навальному наказание с условного на реальное.