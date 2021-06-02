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Стало известно время начала выступления Путина на ПМЭФ

Общество
/ Обновлено: 02 июня 2021 15:43 56

Стало известно время начала выступления Путина на ПМЭФ
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня в 14:00 по московскому времени. Об этом сообщили организаторы ПМЭФ корреспонденту «Политики Сегодня».

Мероприятие стартовало 2 июня и будет проходить до 5 июня. Местом проведения ПМЭФ стал выставочный центр «Экспофорум». Ранее стало известно, что на площадку уже приехал сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров. Предполагается, что он представит свой новый проект «Зоя».

ПМЭФ-2021 считают долгожданным и символичным, ведь в прошлом году мероприятие не проводили из-за сложной эпидемиологической обстановки. О том, как проходит открытие форума ранее рассказал корреспондент «Политики Сегодня».

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