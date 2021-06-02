Выступление президента России на заседании ПМЭФ состоится в очном формате

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится в очном формате. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер выступит на ПМЭФ 4 июня. Речь главы государства будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что после выступления на форуме Путин проведет модерированную дискуссию, в которой примет участие эмир Катара и канцлер Австрии.