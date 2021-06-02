На ПМЭФ стали известны подробности реновации промзоны «Горская»

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Зампред Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Дмитрий Прожерин заявил, что Смольный поддерживает проект реновации территории бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений «Горская». Его представила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания «Мегалайн».

На месте стихийных складов и захламленных помещений на северном берегу Финского залива появятся Парк инноваций, Морской кластер, Музей дамбы, благоустроенная портовая набережная, а также объекты инфраструктуры для бизнеса.

Власти Петербурга уже расчищают территорию «Горской» от нежилых помещений, где расположены затворы дамбы. Скоро здесь развернется масштабная стройка на сотни миллиардов рублей. Соглашение между Петербургом и «Мегалайн» будет подписано в рамках форума.

«Комитет будет всячески содействовать в реализации проекта. Мы готовы подписать соглашения с будущими компаниями-резидентами «Горской». В первую очередь это будут промышленные компании. Здесь могут разместиться штаб-квартиры государственных корпораций», — сказал Прожерин корреспонденту «Политики Сегодня».

megalinestroy.ru / Мегалайн

Как объяснил «ПС» гендиректор «Мегалайн» Геннадий Корупятник, концепция обновленной «Горской» предусматривает создание инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. Речь идет об объектах складского и производственного назначения с отдельными блоками разной площади.

«Помещения смогут арендовать самые разные компании: как простые сборочные предприятия, так и высокотехнологичные производства, дизайнерские студии, образовательные учреждения, — в общем, практически любые», — уточнил Корупятник.

Принцип организации складов формата Light Industrial прост — от небольших блоков до крупных, расположенных таким образом, что их можно объединять. Так компания заранее продумала возможность расширения предприятий.

По замыслу авторов, обновленная территория подойдет и для работы, и для отдыха. Туристов рассчитывают привлечь близостью залива, культурно-развлекательными площадками, северной природой и транспортной доступностью.

Сохраняемая природная территория станет ядром развития Парка инноваций, где появятся новые прогулочные маршруты. Вокруг парка предлагается построить инновационный центр с гостиничными номерами, а также современный-дизайн отель по аналогии со «Сколково» с возможностью работать прямо из номера.

megalinestroy.ru / Мегалайн

Территорию «Горской» проектировщики планируют сделать максимально «зеленой» и экологичной — так, упомянутый Парк инноваций будет прилегать к действующему лесопарку Лисий Нос.

Помимо «Горской», «Мегалайн» намерена реализовать еще один проект — систему транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) по всему Петербургу.