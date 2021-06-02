Экологи из ФРГ потребовали проверить влияние «СП-2» на окружающую среду

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Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовали от Федерального морского и гидрографического агентства ФРГ отозвать разрешение на строительство "СП-2".

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

Специалисты настаивают на дополнительной проверке влияния газопровода на окружающую среду. По их мнению, пока не будет проведен анализ, строительство "Северного потока — 2" должно быть остановлено. Берлин отклонил запрос экологической организации. Экологи заявили, что намерены обратиться в суд.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Проект пытаются сорвать США посредством ввода санкций, но готовность газопровода уже достигла 95 процентов, от полного окончания проект отделяет всего несколько десятков километров труб, дожидающихся укладки.