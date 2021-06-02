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Суд отправил Пивоварова под арест на два месяца

Происшествия
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Суд отправил Пивоварова под арест на два месяца
Global Look Press / Alexander Chaplygin/Russian Look

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в отношении бывшего руководителя нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.

Согласно решению суда, он проведет под арестом два месяца. Его подозревают в причастности к делу о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Ранее в краснодарском суде стартовало заседание по делу, фигурантом которого стал Пивоваров. По версии следствия, обвиняемый разместил в Сети публикацию с призывом финансово поддержать один из проектов. За этим проектом, как считают стражи правопорядка, стояла нежелательная в России НКО.

#россия #арест #пивоваров
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