Эксперт Адамидов назвал способ предотвращения транспортного коллапса в Петербурге

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Строительство транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге — это необходимый и долгожданный проект, который особо необходим спальным районам на окраинах города.

Компания "Мегалайн" представит пилотный проект транспортно-пересадочных узлов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который открыл свои двери 2 июня. В случае одобрения проекта компания возведет в городе 61 ТПУ, они разделят транспортные потоки и снизят нагрузку, решив проблему пробок.

Концепция будет реализована в рамках программы развития транспортной инфраструктуры Петербурга. При реализации проекта будет учтен опыт градостроителей Москвы и европейских городов. В беседе с изданием "Слово и Дело" экономический эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов отметил, что Северная столица уже давно нуждалась в подобных инициативах. Особенно остро это необходимо жителям строящихся спальных районов у станций метро "Старая Деревня", "Гражданский Проспект", "Проспект Большевиков", "Улица Дыбенко". Пока что темпы развития транспорта уступают темпам роста города.

"Транспортные узлы, безусловно, нужны. ТПУ появятся в спальных районах, которые еще будут строиться. Транспортные узлы будут сильно нагружаться, но без них будет просто коллапс. Других вариантов нет", — считает эксперт.

Подробнее с планом проекта можно ознакомиться на сайте компании "Мегалайн". Ее представители также намерены презентовать на ПМЭФ проект по реновации промзоны "Горская". В результате бывшая территория производственных предприятий может трансформироваться в современный экорайон.