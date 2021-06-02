Петербуржцам рассказали, как изменится их жизнь после преобразования «Горской»

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После реализации плана преобразования промзоны "Горская" в Курортном районе Петербурга продолжительность жизни в городе возрастет, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Соглашение по реконструкции "Горской" могут подписать на Петербургском международном экономическом форуме. В планах — модернизировать устарелую и заброшенную промзону. Авторы проекта предполагают разместить там деловой квартал, серию современных отелей, жилую застройку, а также современную транспортную развязку и многое другое.

"Да, надо закрывать устарелые дымящие заводы, <...> очень рад за Петербург и петербуржцев. Думаю, годика полтора к продолжительности жизни будущим поколениям ленинградцев-петербуржцев это добавит", — отметил Онищенко.

В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт поддержал идею преобразования "Горской", призвав на месте подобных промышленных зон создавать экологически чистые районы и емкие производства. Горожанам наверняка полюбятся интересные ландшафтные решения и возведенные зоны отдыха, считает Онищенко.